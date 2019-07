Ellie Goulding substitui Cardi B no RiR; rapper alega motivos pessoais

Cardi B, 26, não irá mais se apresentar no Rock in Rio deste ano. Em seu lugar, estará a cantora inglesa Ellie Goulding, 32. A informação foi divulgada na manhã deste domingo (14), pela organização do evento.



"Preparados para receber Ellie Goulding no #RockinRio2019? Uma das cantoras mais respeitadas do pop vem pela 1ª vez ao festival, e a Cidade do Rock vai presenciar um show lotado de hits. Ellie irá se apresentar no lugar de Cardi B, que infelizmente cancelou por motivos pessoais", diz texto nas redes sociais do Rock in Rio.

Goulding se apresenta no Palco Mundo na sexta, 27 de setembro, primeiro dia da agenda do Rock In Rio (Foto: reprodução)



Até o momento, nenhuma das cantoras se manifestou sobre a troca em suas redes sociais. A rapper venceu neste ano o Grammy de melhor álbum de rap.

Goulding se apresenta no Palco Mundo na sexta, 27 de setembro, primeiro dia da agenda do Rock In Rio. Neste dia, a apresentação principal fica por conta de Drake, e tocam ainda Bebe Rexha e Alok. O festival acontece entre os dias 27 e 29 de setembro, 3 e 6 de outubro, no Rio de Janeiro.

Cardi B cancelou por motivos pessoais e até o momento não se manifestou sobre a troca em suas redes sociais (Foto: reprodução)



Criado em 1985, nasceu com a missão de transformar as pessoas e o mundo a partir da música. O evento soma 19 edições, 112 dias e 2.038 atrações musicais. Ao longo destes anos, mais de 9,5 milhões de pessoas passaram pelas Cidades do Rock, não só no Brasil, mas também em Portugal, Espanha e Estados Unidos.

