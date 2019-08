Ellie Goulding bate Adele e se torna inglesa com mais singles

A cantora Ellie Goulding , 32, superou o recorde de Adele e agora é a inglesa que mais vezes entrou no ranking de músicas mais executadas da Billboard Hot 100, com 14 triunfos. Isso aconteceu depois de ela lançar a música "Hate Me", que figura na 74ª posição.

A artista foi a público para agradecer aos fãs e mostrar toda a sua satisfação com o novo posto. "Quatorze músicas na Billboard Hot 100, sendo inglesa, me faz me sentir muito orgulhosa do que conquistei. Eu agradeço cada fã e cada pessoa ao longo do caminho que me pôs nesse ponto incrível da minha carreira", escreveu.



Foto:Reprodução/Instagram

Ela continuou: "Eu me construí do nada e tive momentos muito difíceis, mas uma coisa que sempre mantive foi o meu prazer e amor em criar músicas responsáveis pelo bem-estar das pessoas. Eu não esperava chegar até aqui. Obrigada pelo apoio incrível. Amo vocês", disse.

A lista americana da Billboard Hot 100 é a mais sonhada pelos artistas. O clipe de "Hate Me" foi divulgado no último dia 17.

A cantora Ellie Goulding, aliás, vai substituir Card B esse ano no Rock in Rio. A informação foi divulgada pela organização do evento.

Folhapress