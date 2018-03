Ellen Pompeo rebate fofoca sobre demissões de “Grey’s Anatomy”

Ellen Pompeo não ficou nada contente com a insinuação que o site Deadline fez de que o salário milionário da protagonista seria a razão para a saída de Jessica Capshaw e Sarah Drew de “Grey’s Anatomy”. O site revelou nesta quinta-feira (8) que as atrizes que interpretam Arizona e April em “Grey’s Anatomy” deixarão o elenco da produção após o fim da atual 14ª temporada.

Porém, a publicação insinua que a decisão pela saída das duas veio após um aumento do salário de Ellen Pompeo, que recebe atualmente 20 milhões de dólares por ano. A atriz foi rebater a insinuação em seu Twitter. “É bem infeliz que o Deadline tente colocar uma mulher contra a outra justo no Dia Internacional das Mulheres. Eu sou uma mulher crescida. Deadline pode me atacar se quiser. Mas os fãs, por favor não caiam nessa armadilha. Isso esta além do meu salário,” disse Ellen Pompeo na rede social.

Quem também se manifestou sobre a insinuação do Deadline foi a cocriadora Krista Vernoff: “A sugestão que nossas mudanças de elenco estão de alguma forma relacionadas à renegociação de salário de Ellen Pompeo é errada, dolorosa e equivocada. Traz uma noção antiga, fraca e patriarcal de que as mulheres devem estar umas contra as outras e que o sucesso de uma mulher vai custar algo às outras.”



O site Deadline se manifestou sobre a repercussão da matéria, dizendo o seguinte: “Enquanto a matéria do Deadline sublinhou que a decisão para as saídas de Capshaw e Drew era estritamente criativa, a menção do grande acordo novo para Pompeo, que ajudou a garantir uma renovação para Grey’s, levou à especulação online sobre uma possível conexão entre os dois. Não existe essa conexão. Porque isso se tornou um problema, colocando as mulheres uma contra a outra no Dia Internacional da Mulher. Estamos deixando claro.”

