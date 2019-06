Elisabeth Moss diz que lideraria movimentos de resistência como em série de TV

Neste sábado (15) estreia a terceira temporada de "The Handmaid's Tale", série original da Hulu, que deve mostrar a rebelião das Aias perante o sistema de Gilead.

Em entrevista à revista norte-americana Harper's Bazaar, a atriz Elisabeth Moss, 36, que dá vida à protagonista June, disse que interpretar alguém "tão complexo" é uma forma de fortalecer o discurso de resistência.

"Eu estava ansiosa para fazer algo com essa personagem, algo que fosse muito além de usar apenas um figurino vermelho. É uma maneira muito bonita de fazer as coisas. Seria ótimo se todos nós pudéssemos liderar movimentos de resistência assim, mas sabemos que as coisas são difíceis", disse.

(Foto: Reprodução da Internet)

Ela diz ainda que evoluiu junto à personagem e que, hoje, é consultada até pelo diretor para compor June. "Minha conexão com June é muito forte. Os colaboradores da série são muito bons em ouvir o que penso que deveríamos ou não fazer e confiam em mim. Isso é ótimo, porque nem sempre foi assim dessa forma".

Por enquanto, apenas os clientes da NET poderão assistir à nova temporada da série no Brasil: os três primeiros episódios da nova fase só estão disponíveis na plataforma Paramount +, que pode ser acessada no Now. A partir do dia 22 de junho, um novo episódio será lançado semanalmente no serviço. A estreia na TV paga está prevista para agosto.

Folhapress