Eliana mostra corpão em foto de biquíni e comemora dia de folga

Sempre muito discreta nas redes sociais, Eliana usou o seu perfil do Instagram para compartilhar uma foto em que aparece aproveitando o feriado da Consciência Negra, que é celebrado nesta quarta-feira (20) em todo o país. No registro, a apresentadora de 45 anos chamou atenção dos fãs ao posar de biquíni cor-de-rosa.





Foto: Reprodução Instagram

Na legenda, a loira comemorou o momento de descontração. Aquele feriado delícia", escreveu. No espaço reservado para os comentários da publicação, a artista colecionou uma série de elogios. "Muito plena", afirmou uma. "Mulher, que arraso", exaltou outro. Rainha icônica", acrescentou outro

A apresentadora, que irá completar 46 anos na próxima sexta-feira (22), ganhou recentemente uma festa de aniversário surpresa da equipe de seu programa no SBT, que foi ao ar no último domingo (17). A comemoração antecipada contou com a presença dos filhos, Artur, de 8 anos — fruto casamento com João Marcelo Bôscoli - e Manuela, de 2, da atual relação com Adriano Ricco.

"Meu aniversário é dia 22 de novembro, mas para conseguirem fazer uma surpresa sem que eu suspeitasse de nada — fico muito ligada em tudo —, organizaram a festa bem antes e deu certo. O clima foi cheio de boas energias. Amigos podem fazer mais, tá? Amei! Bora brindar a vida! Viva!", festejou a artista ao compartilhar uma sequência de fotos da comemoração.

TV Fama