Elenco da RedeTV! se reúne e grava vinheta de fim de ano

O elenco da RedeTV! se reuniu para gravar a vinheta de fim de ano do canal. Foram precisos dois dias para que a produção do vídeo comemorativo fosse realizada, na sede da emissora, em Osasco (SP).







No vídeo especial de fim de ano, todo o casting artístico, de jornalismo e esportes da emissora aparece, além dos sócios, do presidente, Amilcare Dallevo Jr., e do vice-presidente, Marcelo de Carvalho. Marcelo também apresenta o Mega Senha.

Na gravação, os apresentadores aparecem em uma sala de jantar confraternizando ao som do single de fim de ano da RedeTV!, canção produzida especialmente para a vinheta. No cenário que simboliza a grande noite de Natal, em clima de celebração, os protagonistas compartilharam seus votos para um fim de ano especial.

Dentre os nomes que apareceram na filmagem destaque para Edu Guedes, Daniela Albuquerque, João Kleber, Sonia Abrão, Mariana Godoy, Amaury Jr., Luciana Gimenez, Silvio Luiz, Olga Bongiovanni, Nelson Rubens e Flávia Noronha.

Para colocar o projeto no ar, uma equipe grande de produtores, diretores, fotógrafos e cenógrafos esteve envolvida. A vinheta será exibida durante o mês de dezembro na programação da RedeTV!.

Folhapress