Elba Ramalho desembarca e é recebida com forró de pé de serra em Teresina; veja vídeo

A cantora Elba Ramalho, de 70 anos, desembarcou no final da manhã desta terça-feira (19), no Aeroporto de Teresina, e foi recepcionada com muito forró pé de serra pelo grupo musicalpiauiense As Fulô Do Sertão. A paraibana é a atração do projeto Seis e Meia, que retorna após mais de um ano paralisado por conta da pandemia. Os shows acontecem hoje e amanhã (20), em Parnaíba e Teresina, respectivamente.



Foto: Reprodução/Instagram

O projeto volta ainda em fase de testes, com liberação de atividades em teatros e locais fechados, segundo o decreto do Governo do Estado, com capacidade de público reduzida e cumprindo os protocolos sanitários (incluindo o uso de máscara) e de distanciamento. Será necessário apresentar carteira de vacinação na compra dos ingressos e no dia dos shows. As aberturas locais serão feitas pela banda Gibão de Couro, em Parnaíba, e Gonzaga Lu, em Teresina. Os ingressos já estão esgotados.

Nas redes sociais, a banda piauiense escreveu que o presente do Dia do Piauí – comemorado também nesta terça-feira, foi garantido. “Faltaram palavras. Mas não lágrimas!! Nosso presente do dia do Piauí está garantido e foi até mais do que a gente esperava! ❤”, escreveram.

Elba entrou no forró pé de serra ao desembarcar em Teresina. Ela chegou a tocar triangular e cantar com as piauienses no saguão do aeroporto.

Para o projeto Seis e Meia, Elba traz uma versão acústica e intimista do seu repertório, acompanhada por apenas três músicos; Marcos Arcanjo (se revezando entre violão e guitarra), Rafael Meninão (Sanfona) e Anjo Caldas (percussão).

Neste espetáculo, a cantora também relembra sua estreia, há mais de 40 anos, quando participou do espetáculo Ópera do Malandro. “Era só um número, mas eu arrasava”, garante Elba.

O Projeto Seis e Meia é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura do Piauí (Secult) e traz artistas de renome nacional para os palcos dos teatros, além de dar oportunidade aos artistas piauienses.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!