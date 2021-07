Elana e Viegas namorando? Participantes do No Limite especulam romance

O programa ‘No Limite’ terminou nessa terça-feira (20), mas se depender dos fãs ainda tem muita coisa para acontecer fora do reality show da Globo. Um possível relacionamento do cantor e compositor Marcos Viegas com a piauiense Elana Valenária, que participou da edição do BBB 19, foi especulado e tem ganhado forças nas redes sociais.

Foto: Felipe Braga

Viegas ficou em segundo lugar e recebeu R$ 100 mil. Em entrevista ao Encontro, nesta quarta-feira (21), ele revelou que lançará um clipe no próximo dia 27 deste mês que contará com a participação da piauiense. Em tom de suspense, deixou no ‘ar’ que o público vai descobrir o que está acontecendo entre eles.

Ontem, no Aquecimento da Final, ao ser chamada de "namorada do Viegas" por Lucas Chumbo, que também participou do reality e acompanhava a live, Elana riu e desviou o assunto. Gui Napolitano também engrossou o coro: "Mina do Viegas está bonita", escreveu ele nos comentários.

"Vai vir um clipe babadeiro, e aí vocês... Eu fui a musa do clipe do Viegas, gente!", avisou a piauiense em uma parte da entrevista.

Assim, os apresentadores perguntaram sobre a chance real de rolar um relacionamento no reality, e a finalista respondeu:

"Pode até rolar um climinha, mas pegação não rola. (...) Se se apaixonar ali, é para o resto da vida", finalizou.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!