Eduardo Costa pede que segurança agrida homem durante show

O cantor Eduardo Costa usou sua conta no Instagram para explicar o incidente ocorrido durante o show dele nos Estados Unidos, no último sábado (26). Na ocasião, houve um princípio de tumulto na plateia, e o artista pediu para que seguranças dessem "uns tapas" em um homem.



"Eu estou sabendo que tá tendo uma fofocaiada aí no Brasil, falando que eu mandei o segurança bater num cara, agredir o cara no show, e não é mentira não, é verdade", disse o artista em vídeo, que depois ainda disse que o segurança "estava lá para isso".

Ele completou: "O cara vai para o show, começa a brigar no meio do público, começa a empurrar as pessoas, e lá no meio do público tinha senhoras de idade, pessoas de bem que vão para o show para se divertir. Aparece um cidadão, bêbado, louco, empurrando, jogando bebida nas pessoas, jogando coisas em cima no palco, e isso não é bom", disse.

O artista deu mais detalhes do que ele fez no show. "Então eu pedi para o segurança tirar ele e de fato dar uns tapas que é o que ele merecia, na verdade ele merecia ir para a cadeia e ser deportado dos Estados Unidos para o Brasil. O show não é lugar de brigar", opinou.

Toda a confusão foi registrada em vídeo por uma pessoa presente. É possível ver um segurança retirar o homem e o arrastar para fora do ambiente. Ele estava acompanhado de uma mulher, que ficou no ambiente.

Não é de hoje que Eduardo Costa se mete em polêmicas. Recentemente, entrou em atrito com a apresentadora Fernanda Lima após ela divulgar um discurso feminista. Ele a chamou de 'imbecil' e trava com ela um processo na Justiça.

Folhapress