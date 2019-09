Eduardo Costa expulsa homem que agredia mulher em seu show

"Meu amigo de Deus, como é que você pega a morena pelo cabelo dessa forma? Que falta de educação! Tirem esse cara, por gentileza". Foi dessa maneira que Eduardo Costa , 39, interrompeu o show que fazia na sexta-feira (30), em Campo Mourão (Paraná) e expulsou um homem que agredia uma mulher que o acompanhava.

Segundo testemunhas que estavam na plateia, o homem teria ficado com ciúmes quando a garota resolveu dançar e, por essa razão, a agrediu. Depois da confusão, ela permaneceu na apresentação do sertanejo que a aconselhou a não ficar mais com o agressor.

"Moça, como você chama, por gentileza? Um beijo para você. (...) Pelo amor de Deus, uma mulher tão linda como você,merece ser tratada de outra forma", disse Costa, em vídeo publicado pelo colunista Leo Dias. Em seguida, é possível ver o cantor abraçando a fã que sofreu o ataque. Eduardo, então, retomou o show, mas antes deixou um recado ao público: "Normalmente esse tipo de homem é muito valentão com mulher".



Foto:Reprodução/Instagram

Sucesso do sertanejo, no fim de 2018, Eduardo Costa se envolveu em grande polêmica ao chamar a apresentadora Fernanda Lima de imbecil após discurso feminista. Mesmo com o pedido de desculpas do sertanejo, a mulher de Rodrigo Hilbert decidiu manter a decisão de processá-lo para "evitar agressões futuras".

Folhapress