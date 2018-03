Ed Westwick é acusado de estupro e cárcere privado por estilista

Ed Westwick, famoso por interpretar Chuck em Gossip Girl, foi novamente acusado de estupro por uma quarta vítima. A diretora de arte e estilista Haley Camille Freedman afirmou que o ator a abusou sexualmente e a manteve presa em sua casa em 2014. As informações [via Daily Mail] foram reveladas em processo contra seus sócios, que Freedman diz que a expulsaram do comando da revista de moda Kat & Bare após ela acusar o ator. Aviso: a históra pode ser um gatilho para muitos.

Em um documento de 129 páginas, os advogados da vítima recontam a história. No dia 5 de agosto de 2014, Freedman estava aproveitando uma balada quando conheceu Westwick. Ambos começaram a flertar, se beijaram e foram até a casa do ator para sexo consensual. A vítima relata que, durante o ato, o ator pediu que Freedman batesse e enforcasse ele - o que ela negou. Westwick então passou a enforcá-la, estapeá-la e cuspir em seu rosto - contra a vontade de Freedman, expressada vocalmente segundo o documento.

Os documentos dizem que não havia sinal de celular na casa do ator, o que impossibilitava Freedman de pedir carona. Westwick então concordou de levá-la de volta para o seu carro, mas passou a adiar a saída enquanto fazia mais avanços sexais na vítima - que já havia expressado em múltiplas ocasiões após o primeiro ocorrido consensual que não queria mais sexo.

Freedman afirma que o ator tornou-se cada vez mais "assustador, perturbador e irritado", chegando a arrancar as roupas do corpo da estilista, praticando ameaças verbais e físicas, bloqueando seu acesso à demais áreas da casa e negando acesso ao Wifi ou telefones para que ela solicitasse ajuda, efetivamente mantendo-a em cárcere privado. Os documentos também relatam que o ator aparentava distúrbios mentais: "Westwick teria momentos onde para próximo à uma parede do quarto no escuro, sussurando incoerências raivosas sozinho."

Freedman foi mantida refém até o dia 7 de agosto, quando Westwick a levou de volta para onde tinha deixado seu carro. A mulher então marcou uma consulta com sua ginecologista para um exame de corpo delito no dia 13 de agosto, onde a médica constatou em documento que Freedman ainda estava "fisicamente ferida, sangrando internamente e com infecções na sua área genital." Na época, Freedman também recontou a história para amigos de confiança, mas se fechou ao trauma por medo de perder sua carreira.

Outra ocasião em maio de 2017, onde foi forçada a confrontar Westwick como namorado de uma das modelos que estava fotografando, Freedman foi ameaçada a manter-se em silêncio pelo ator. Quando as demais acusações contra Westwick foram publicadas mais tarde no ano, a mulher decidiu então recontar a história - porém agora afirma que seus sócios na revista Kat & Bare desligaram conexões após o relato ir a público, congelando seu pagamento e a desligando do email corporativo.

Assédio em Hollywood

2017 foi marcado por diversas denúncias, que começaram com acusações contra o produtor Harvey Weinstein. Depois disso, vários outros casos vieram à tona, incluindo o de Kevin Spacey, que foi demitido de House of Cards depois disso.

No primeiro dia de 2018, 300 mulheres que trabalham em Hollywood, incluindo atrizes, diretoras, roteiristas e produtoras, formaram o Time’s Up, uma iniciativa para lutar contra o assédio sexual na indústria do audiovisual e também em áreas de trabalho manual, como mecânica, construção, etc.

