'É a maior prova que Deus me ama', diz Xuxa ao homenagear Sasha

"Ver você nas revistas, jornais, páginas de moda, anúncios me deixa orgulhosa... Mas ver você feliz e ao meu lado me enche de amor. Te amo mesmo antes de você existir", disse.

Xuxa teve toda a gravidez acompanhada pela imprensa da época com direito a reportagem do parto no "Jornal Nacional".

Ela, que tem uma relação muito próxima à filha, se derreteu em elogios: "Agora que está na minha vida quero que nunca esqueça que sua felicidade é a minha e que você é a maior prova que Deus me ama".

O apresentador Sérgio Mallandro, amigo de Xuxa, comentou na rede social: "Que foto linda. Puro Amor. Como o mundo é bom".

Uol/Folhapress