Durante homenagem a Gugu, Faro pergunta sobre a audiência

O apresentador Rodrigo Faro deu uma gafe em seu programa, o Hora do Faro, da Record. Na edição ao vivo, no momento em que o público assistia a uma homenagem feita para Gugu Liberato, morto após uma queda em sua casa, a câmera focaliza o apresentador, e ele pergunta se a audiência estava boa naquele momento.

Em seguida, Faro coça o nariz e faz um movimento labial. Aparentemente, ele não sabia que estava sendo filmado na hora em que disse: "Como está a audiência?".

No programa do último domingo (24), Faro mostrou uma entrevista feita com Gugu em 2017 na casa dele em Orlando, nos Estados Unidos. Demonstrando muita emoção no palco, Faro chorou e deixou evidente todo o carinho que sentia por Gugu.

Porém, por conta da gafe, internautas começaram a ficar irritados com a preocupação de ibope de Rodrigo Faro.

"Nossa, fiquei chocada também, ele preocupado com a audiência", disse uma seguidora. "A minha impressão é que ele não gostou da resposta: Tipo, não estamos passando da Globo? Faro foi mal demais", comentou outra.

"Amigo da onça! Pensando em audiência. Na dor do próximo", escreveu uma outra seguidora.

Procurada, a assessoria da Record não havia comentado o assunto até a publicação deste texto.

