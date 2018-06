Drake lança novo álbum com direito a parceria com Michael Jackson

Nesta sexta-feira (29), o rapper e compositor Drake finalmente lançou seu novo álbum, intitulado “Scorpion”. O seu novo disco é duplo e inclui 25 músicas novas, incluindo os sucessos desse ano que ficaram na 1ª colocação do ranking da Billboard, as músicas “God's Plan” e “Nice For What”. A faixa secundária “I’m Upset” também entrou no novo álbum do artista.

Foto: Reprodução/ Montagem/ Michael Jackson Network

“Scorpion” também conta com algumas parcerias de peso em suas músicas. Drake colaborou com o rapper JAY-Z na faixa "Talk Up" e até mesmo com o Rei do Pop, Michael Jackson (O QUE?), na faixa “Dont Matter To Me”.

Mas Michael Jackson não faleceu há quase 10 anos? Calma! Ele não ressucitou! Muito fã do Rei, Drake conseguiu obter o direito de acessar faixar inéditas de Michael na produção do seu novo álbum. Assim, ele achou uma 'demo', que é uma música não completada, de Michael e produziu “Dont Matter To Me” para seu álbum, utilizando trechos com a voz do rei pop para uma gravação inédita.

