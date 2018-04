Drake & Josh | Drake revela ter uma ideia para um reboot da comédia da Nick

Após uma suposta briga entre os atores principais e, é claro, memes, Drake & Josh foi lembrada pela internet. Agora, Drake Bell comentou ao TV Insider a ideia que teve para uma reboot da comédia infato-juvenil da Nickelodeon.

"Sempre pensei que Drake ainda estaria vivendo em casa. Seria muito legal se Josh (Josh Peck) tivesse esse emprego incrível em uma cidade grande e tivesse bastante sucesso, ai Megan (Miranda Cosgrove) estaria na faculdade e eu, Drake Nichols, estou deitado na cama, ainda em casa."

Foto: Divulgação/Nickelodeon

"Poderia ser um filme ou um episódio especial onde Josh e Megan voltam para casa durante um feriado ou algo que faça o humor funcionar", diz Bell. Mesmo que o seriado não volte - o que é bem provável - o ator ainda quer atuar ao lado de Josh Peck.

"Eu adoraria voltar com Josh para fazer coisas novas, tipo comédias inspiradas em John C. Reilly e Will Farrell, Vince Vaughn e Owen Wilson. Basicamente penso em algo com Josh como O Estranho Casal."

Transmitida pela Nickelodeon entre 2004 e 2007, Drake & Josh mostrava o cotidiano absurdo de dois meio-irmãos. O seriado teve quatro temporadas, com um total de 57 episódios.

Omelete