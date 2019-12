Douglas Sampaio comemora pedido de absolvição em caso Rayanne Morais

O colunista Alessandro Lo-Bianco, do “A Tarde é Sua”, divulgou nesta segunda-feira (2) um vídeo no qual Douglas Sampaio comemora a decisão do Ministério Público (MP), que pediu a absolvição dele no caso de agressão contra a ex-noiva Rayanne Morais.





Foto: Reprodução/A Tarde é Sua

“Estou muito feliz, porque a justiça está sendo feita. A verdade pode demorar um pouco, mas não tem jeito sempre ela aparece. Estou muito feliz, por isso estar sendo de fato mostrado, colocado pra fora de forma clara e poder andar sem esse peso nas costas, porque foi muito difícil. Foram três anos desse desenrolar e hoje poder andar com a minha consciência tranquila e cabeça fresca de que tudo está se resolvendo, porque sei da minha índole e não deixar isso a dúvida para pessoas é muito bom”, disse Douglas.

Em seguida, o ator desabafou sobre as críticas que recebeu após a acusação: “É muito ruim você conviver com as pessoas apontando o dedo pra você sobre uma coisa que você não fez. É ruim e muito doloroso não só pra mim, mas para os meus familiares, amigos, enfim. É muito ruim você sair e as pessoas te julgarem por uma coisa que você não fez. Hoje estar podendo externar a verdade pra mim está sendo muito gratificante”.

Ao final, Douglas Sampaio falou que a sua absolvição é muito importante não só pra ele, mas também para seu filho: “Tenho que ser exemplo dele. Então, quando ele lê esse tipo de coisa é muito complicado”

Conforme com Lo-Bianco, o Ministério Público analisou que “as lesões apontadas no corpo de delito não condizem com a denúncia e com o depoimento que Rayanne deu em sede policial. Além disso, o depoimento dela apontou elementos contraditórios, que não se sustentaram ao longo da audiência" e foi apontado então ‘versões conflitantes’”.

Ainda segundo o colunista do programa de Sonia Abrão, Douglas Sampaio pretende mover uma ação de denúncia caluniosa contra Rayanne Morais, como fez no caso Jennifer Oliveira, e outro processo por lucros cessantes.

TV Fama