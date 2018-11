Dora Parentes celebra cinco décadas dedicadas as artes plásticas

Foto: Divulgação

Para um artista, o caminho enveredado pelas artes plásticas é trilhado em paralelo com o da própria vida. A piauiense Dora Parentes, durante este mês de novembro, celebra cinco décadas dedicadas às telas. São 50 anos transformando em pinturas o seu universo e o seu modo de ver o mundo, assim como as suas vivências. Para marcar a data, Dora lança hoje (20), às 19h, em seu atelier, a exposição “5 tempos”.



A mostra, segundo a artista plástica, reúne o melhor dos últimos cinquenta anos em telas de trás pra frente. “São meus cinquentas anos de profissão como pintora e estou pegando essa data para celebrar com os amigos. É como uma minha retrospectiva da minha carreira, Apresento trabalhos das décadas de 70, 80 e 90 além do século XXI, período atual”, detalha.

Foto: Divulgação

Dora Parentes é Membro da Academia Brasileira de Belas Artes. Em meio século de projeção da sua arte, já realizou mais de 80 exposições individuais. Representando oficialmente o Brasil, somente na Bienal Intercontinental de Arte Indígena e Ancestrais, no Peru, a artista expôs três vezes, inclusive recentemente, agora no mês de outubro, a convite do prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel.

Para ela é uma emoção seguir acumulando tantos feitos e conquistas no campo das artes plásticas ao longo dessas décadas de trabalho. “Se eu pudesse transcrever toda a emoção que sinto, ao chegar a esta década trabalhando intensamente, com aproximadamente 8 mil quadros povoando o mundo, resumiria com uma única frase bíblica: ‘Até aqui me ajudou o senhor’, cita.

Dora Parentes, ou Doralice Andrade Parentes, é piauiense, radicada no Rio de Janeiro e desde os anos 70, ganhou o mundo por meio das suas telas. Neste período, quando iniciou sua carreira no Salão Nacional de Belas Artes, recebeu inúmeros prêmios, o que se repetiu diversas vezes, ao longo dos anos, em lugares como Miami, Ney Jersey, Panamá, Bogotá, Venezuela, Quito e Guayaquil.

Foto: Divulgação

As obras de Dora estão expostas em diversos museus e instituições públicas do Brasil e do exterior, além de importantes coleções particulares. Entre suas principais marcas de trabalho estão as figuras de cavalos, mulheres de vestidos esvoaçantes, bailarinas, bicicletas, pássaros, árvores, flores e ecologia, que sempre levam muito significado as suas telas.

A exposição “5 Tempos” acontece no Atelier Dora Parentes, localizado na Fazenda Real Residência,na BR 343, Rua das Mangueiras – QD 28/ CS 26.

Yuri Ribeiro