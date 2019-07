Dono do hit 'Malemolência', Dynho Alves fará show em Teresina

O funkeiro Dynho Alves, que alcançou as paradas de sucesso com o hit "Malemolência", fará uma apresentação na capital piauiense no dia 3 de agosto, na boate Teresina Lounge (@teresinalounge).

Nascido em Mato Grosso do Sul, Dynho, cujo nome real é Edson Alves, já é reconhecido como um dos principais artistas de funk do país, com apenas 22 anos de idade.

No YouTube, o clipe de "Malemolência" já atingiu a marca de 127 milhões de visualizações - até esta terça-feira, 9 de junho, pouco mais de seis meses após seu lançamento.





Os ingressos para o show de Dynho Alves em Teresina podem ser adquiridos em três pontos físicos: o Canecão Lanches (Avenida Nossa Senhora de Fátima, 950), na loja da Claro no Riverside Shopping e na Show Auto Mall (na Avenida João XXIII, ao lado da boate Teresina Lounge).

Ainda é possível comprar ingressos pelo Ingresse.com.

O funkeiro Dynho Alves (Foto: Divulgação)