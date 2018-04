Documentário sobre o impeachment de Dilma Rousseff ganha teaser

Com exibições marcadas para o dia 15 em São Paulo e os dias 17 e 18 deste mês no Rio de Janeiro, durante o festival É Tudo Verdade, o documentário O Processo acaba de ganhar o primeiro teaser. Exibido (e premiado) no Festival de Berlim deste ano, o documentário de Maria Augusta Ramos acompanha o processo de impeachment de Dilma Rousseff, em agosto de 2016.

Ramos passou meses em Brasília acompanhando as sessões do Congresso Nacional para acumular conteúdo para o seu filme, e somou 450 horas de material.

O documentário acompanha a crise política que afeta o Brasil desde 2013 sem nenhum tipo de abordagem direta, como entrevistas ou intervenções nos acontecimentos. A diretora Maria Augusta Ramos passou meses no Planalto e no Congresso Nacional captando imagens sobre votações e discussões que culminaram com a destituição da presidenta Dilma Rousseff do cargo.



Confira o teaser:





