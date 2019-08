Documentário mostra fotos de Marilyn Monroe no necrotério

Fotos da atriz e cantora Marilyn Monroe no necrotério foram divulgadas por um documentário do canal Fox News neste final de semana. Com o título "Scandalous: The Death of Marilyn Monroe", registros inéditos da atriz nua e morta foram feitos pelo famoso fotógrafo Leigh Wiener e nunca haviam sido divulgados.

O filho de Wiener, Devik Wiener, conta que o pai conseguiu entrar na área restrita para fazer fotos depois de subornar os funcionários do local com garrafas de uísque e outros drinques.



Fotos:Reprodução

"Não foi a primeira vez que meu pai usou algumas garrafas de uísque para entrar em locais que ele não poderia. Ele ofereceu drinques para os funcionários para conseguir entrar", conta o filho, revelando que o pai utilizava desse método várias vezes.

Segundo o Daily Mail, que teve acesso ao documentário antes dele ser exibido neste domingo (18), Leigh Wiener usou cinco rolos para tirar fotos da atriz, mas apenas três deles foram divulgados e usados pelo Fox News para compor o documentário.

Ainda de acordo com o filho, os dois outros filmes com as imagens foram levados para o estúdio do fotógrafo e, logo em seguida, trancados em um cofre. "Os dois últimos rolos ele levou de volta para seu próprio estúdio e disse que processou, examinou e logo guardou em seu cofre".

Com apenas 36 anos de idade, Marilyn Monroe foi encontrada morta no dia 5 de agosto de 1962 em sua casa, na cidade de Brentwood (Califórnia).

Folhapress