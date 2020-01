Dj Renan da Penha tem férias após sair da prisão

O DJ Rennan da Penha está aproveitando os dias ensolarados em Fernando de Noronha. Essas são as primeiras férias do músico após sua saída da prisão. Além de amigos, ele está acompanhado da mulher, Lorenna Vieira.

Pelas redes sociais, o casal divide com fãs e seguidores as aventuras e momentos de diversão no arquipélago. Em um dos registros, publicado nesta quarta-feira, Rennan aparece dançando à beira da piscina — ele rebolou e até deu aquela sensualizada para a câmera.

Já Lorena, que disse não postar tanto quanto gostaria por causa da oscilação do sinal de internet no local, publicou alguns looks em sua página e também aproveitou para mostrar as praias com águas critalinas de Fernando de Noronha.



Em um dos cliques, ela aparece com uma saída de praia na cor branca. Sobre o look, ela escreveu apenas o termo "Noronhando-me". Em outro momento, ela mostra um biquíni com as laterais transparentes.



Recentemente, Rennan da Penha pediu a mão de Lorenna em casamento, durante a gravação de seu primeiro DVD no Rio. Na ocasião, o funkeiro, de 25 anos, que saiu da prisão, abriu o show fazendo referência à sua condenação por associação ao tráfico.



