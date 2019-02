Disney lança novos trailers de 'Vingadores: Ultimato' e 'Capitã Marvel'

Os vídeos foram ao ar durante o intervalo do Super Bowl, a final da liga de futebol americano, que costuma render a maior audiência da televisão nos Estados Unidos.



No trailer de "Capitã Marvel", a super-heroína interpretada por Brie Larson aparece voando "mais alto, mais longe e mais rápido", como diz nas imagens. Entre cenas de explosão e piruetas aéreas, ela tem uma rápida interação com Nick Fury, vivido por Samuel L. Jackson. O longa estreia em 7 de março no Brasil.

Já o vídeo de "Vingadores: Ultimato" é mais soturno. O filme encerra uma tetralogia que reúne os grandes heróis da Marvel, como Capitão América, Homem-Aranha, Hulk e Homem de Ferro.

As imagens mostram os heróis que restaram da destruição promovida por Thanos ao final do terceiro filme, entre eles o Capitão América, jurando que não irão ficar inertes. A obra estreia no Brasil em 25 de abril.

Folhapress