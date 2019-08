Disney anuncia série de 'Lizzie McGuire' com Hilary Duff

A Disney anunciou durante a D23 Expo 2019 que seu novo serviço de streaming, Disney +, estará disponível na América Latina a partir de 2020 - nos EUA, o lançamento será em 12 de novembro. Além de definir a data, a Disney anunciou que já tem novas séries em desenvolvimento, e que uma delas é uma continuação dos filmes "Lizzie McGuire". A ideia é que a nova produção seja estrelada por Hilary Duff, a mesma atriz que viveu a protagonista no início dos anos 2000, e que mostre Lizzie com 30 anos tentando viver em Nova York, acompanhada de sua versão animada, mais adulta.

"Lizzie está ótima como adulta. Ela está mais velha, mais sábia e tem um grande orçamento para sapatos", disse Duff durante o anúncio. "Ela tem um emprego dos sonhos, como assistente de uma decoradora, ela tem um namorado dos sonhos, ela tem um apartamento dos sonhos no Brooklyn e agora está prestes a completar 30 anos".

Outra novidade no evento foi a exibição do primeiro trailer da série "High School Musical: The Musical", inspirada na trilogia homônima que fez sucesso desde o seu primeiro filme, lançado em 2006.

"Não é um reboot. Não é uma sequência. É o começo de algo novo", reforçou a Disney. Na produção, Ricky (Joshua Bassett) é um skatista que faz um teste para um musical, na intenção de recuperar sua ex-namorada, Nini (Olivia Rodrigo), que agora namora E.J (Matt Cornett).

Há dez episódios previstos e cada um deles trará uma nova versão das canções clássicas, além de faixas inéditas. O seriado deve ser lançado junto à estreia do streaming da Disney nos EUA.

Dentre outras novidades, a Disney anunciou uma série de curtas dos Muppets, uma série sobre Obi-Wan Kenobi (Star Wars) estrelada por Ewan McGregor, e três novas séries em live-action da Marvel Studios: Ms. Marvel; Moon Knight e She-Hulk. Também foi exibido o trailer de "A Dama e o Vagabundo".

Folhapress