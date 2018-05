Diretora de Mulher-Maravilha será homenageada com prêmio especial

Patty Jenkins, primeira mulher a comandar um blockbuster de super-herói, vai deixar de lado brevemente a preparação de Mulher-Maravilha 2 para dar um pulo na Croisette. A cineasta receberá durante o Festival de Cannes o Women in Motion Award, prêmio que há quatro anos homenageia personalidades femininas da indústria cinematográfica.

Pierre Lescure, presidente do Festival de Cannes; Thierry Fremaux, diretor artístico; e François-Henri Pinault, marido de Salma Hayek e CEO do conglomerado de luxo Kering, responsável pela iniciativa, vão entregar a honraria à diretora num jantar em 13 de maio. O evento faz parte da agenda oficial do festival e as premiadas anteriores foram Isabelle Huppert (2017), Geena Davis e Susan Sarandon (2016) e Jane Fonda e Megan Ellison (2015).

Foto: Reprodução/Getty images

Segundo os organizadores a escolha por Jenkins é em reconhecimento ao progresso na luta por igualdade de gênero ocasionado por seu trabalho. Como homenageada, Patty deve indicar um jovem talento feminino para receber 50 mil euros.

Com júri comandado por Cate Blanchett, o Festival de Cannes 2018 começa na próxima terça-feira, dia 8, com Todos Lo Saben, novo filme de Asghar Farhadi.

Adoro Cinema