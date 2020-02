Diogo Melim não comparece ao paredão da namorada Bianca

A empresária e influenciadora Bianca Andrade, 25, a Boca Rosa, foi eliminada do Big Brother Brasil 20, na noite desta terça-feira (25). Mas, ao contrário do que aconteceu em sua primeira indicação, ainda na primeira semana de programa, seu namorado, Diogo Melim, 27, não estava na sua torcida.

O músico não pôde comparecer por conta de sua agenda de show, já que tinha uma apresentação programada para fazer na noite desta terça, no Camarote Rio, na Marquês de Sapucaí, e na Cidade das Artes, ambos no Rio de Janeiro.

Apesar disso, Diogo já havia apagado as fotos que tinha com Bianca em seu Instagram, após a aproximação dela com o modelo Guilherme, dentro da casa do BBB. Houve até especulações de que ele teria começado a seguir as rivais dela dentro da casa por causa disso, o que o músico negou.

"Jamais faria algo com a intenção de provocar, prejudicar ou debochar da Bia. Não acredito no ódio como resposta para absolutamente nada", escreveu ele no Twitter, após afirmar que já seguia Rafa Kalimann, Gabi Martins e Manu Gavassi nas redes sociais "anos antes do Big Brother Brasil 20".

Bianca foi para o paredão por indicação da também influenciadora digital Rafa Kalimann, líder da semana. As duas já traziam uma rixa de antes do programa e acabaram protagonizando alguns desentendimentos. Em um deles, logo após a formação do paredão, elas trocaram insultos e concordaram que não combinavam.

Bianca, que era a participante com mais seguidores nas rede sociais -9,3 milhões no Instagram-, saiu com 53,09% dos votos. Felipe Prior levou 29,27% dos votos, seguido por Flayslane (17,64%).

Folhapress