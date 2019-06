Diego Hypolito quer seguir carreira de cantor

Diego Hypolito soltou a voz ao lado de Jojo Todynho na cerimônia de abertura do Campeonato Brasileiro Caixa de Ginástica Artística - Especialistas por Aparelhos e XXXIV Torneio Nacional de Ginástica Artísitica, na Arena Carioca 3, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (5).



"Foi muito legal. Eu fiquei feliz. O pessoal da ginástica gostou. Foi algo muito novo para mim. Cantar para o meu público do esporte foi algo que eu não imaginava. Muita gente não sabe que eu canto. E foi legal cantar junto com a Jojo, que é minha amiga. Estava nervoso porque era o hino nacional e se eu errasse um dedinho, poderia virar chacota. Foi bem inusitado", define.



O ginasta foi convidado pelo amigo Bruno Chateaubriand, presidente da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro (FGERJ), para cantar o hino nacional com a funkeira carioca. Em conversa com QUEM, Diego revelou um sonho antigo: investir na carreira de cantor.



"Tenho muita vontade. Sempre cantei quando era mais novo. Minha mãe me fazia cantar para a minha família na infância. Mas foi algo distante, que eu nunca mais tinha feito. Depois dos 27 anos, que eu comecei a ir ao karaokê e as pessoas me elogiaram bastante. Muita gente não sabe que eu canto. Tenho sonho de algum dia mudar de profissão e quem sabe lançar uma música ou algo novo", deixa no ar o atleta.



