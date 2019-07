Diego Hypólito e namorado curtem tarde no shopping no Rio de Janeiro

Diego Hypólito e o namorado, Marcus Duarte, curtiram uma tarde juntos em um shopping no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (18).



Foto: Reprodução

O casal foi clicado batendo um papo e dando uma volta pelo local, com looks parecidos de casaco de moletom, bermuda preta e tênis.

Recentemente, antes de revelar a identidade do amado, Diego comentou sobre o namorado em uma entrevista a Daniela Albuquerque, do programa Sensacional na Rede TV, afirmando que "o importante é que é alguém que me faz bem".

O ginasta assumiu sua sexualidade oficialmente no início de maio , e deste então tem sido muito honesto sobre o assunto. Em bate-papo sincero com a QUEM, ele abriu o coração sobre as suas inseguranças antes de se assumir.

"Na adolescência, eu já sentia algo estranho, mas não me aceitava. Eu achava que se eu fosse assim, eu não iria para o céu, eu estava pecando. Eu relutei muito. Eu tive relacionamentos com mulher, mesmo sabendo na minha cabeça que eu era gay. Eu brigava contra isso e não ficava com homem. Isso me fez muito mal. Por mais que eu eu tivesse um carinho e respeito pelas minhas namoradas, era péssimo o que eu estava fazendo comigo e com elas só porque a sociedade me obrigava. Até eu descobrir que a gente tem que fazer o que nos faz bem", declarou.

