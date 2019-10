O cantor sertanejo Zé Felipe , 21, filho de Leonardo , revelou que tem uma doença crônica e que terá de fazer um tratamento médico por dois anos.

Em vídeos publicados em seu Instagram na terça-feira (22), o artista contou que foi diagnosticado com espondilite, um tipo de artrite inflamatória, que ainda não tem cura conhecida.

"Eu estava sentindo umas dores aí nas costas, no pé, no joelho, desde julho, e eu fiquei uns três meses sentindo essa dor, indo ao médico e eu não sabia o que que era", disse.

Ele completou que descobriu ter a doença quando foi ao reumatologista. "Eu vou começar a fazer o tratamento hoje [22]. Vamos embora, dois anos de tratamento que vou ter que fazer! De dois em dois meses, vou ter que tomar uma injeção aí."

Apesar de ter descoberto a doença, Zé Felipe disse que está agradecido por ter condições de fazer o tratamento e cuidar de sua saúde. "Eu acho que a gente tem que reclamar menos e agradecer mais. Se tiver qualquer probleminha aí, agradeça a Deus, porque tem muita gente pior que você", disse.





Diagnosticado com doença crônica, Zé Felipe, fará tratamento por 2 anos. Reprodução

POLÊMICA COM NEYMAR

Em abril, o cantor se envolveu em uma briga com Neymar. Logo depois que ele assumiu o namoro com a bailarina do Faustão Isabella Arantes, Zé Felipe não gostou que o jogador publicou uma foto antiga ao lado da jovem, no Réveillon na Bahia.

Na legenda com a foto, Neymar escreveu: "Nem sei o que dizer sobre este TBT".

O bate boca nos comentários começou com fãs trocando acusações, até que Zé Felipe resolveu publicar alguns vídeos nos Stories de seu perfil reclamando da confusão.

"Abri o Instagram aqui e sei lá quantas pessoas falando de trem de foto de Neymar", disse o sertanejo, que se declarou feliz, xingou Neymar e ainda provocou o craque: "Se tivesse essa bola toda já era o melhor do mundo."

Folhapress