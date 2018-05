Fãs da saga espacial "Star Wars" do mundo todo celebram nesta sexta-feira (4) o "May the 4th". A data também é conhecida como o Dia de "Star Wars" e homenageia os filmes, os livros e todo o universo concebido pelo cineasta George Lucas na década de 1970.

Mas por que "May the 4th"? O nome que batiza a comemoração é um trocadilho com a data quatro de maio em inglês, "may the 4th", e a célebre frase repetida durante "Star Wars": "may the force be with you" ("que a força esteja com você").

A celebração aconteceu pela primeira vez em 2008 e desde então fãs se reúnem para reassistir os filmes da série, se fantasiar dos seus personagens favoritos ou simplesmente debater e relembrar o vasto universo de figuras como Luke Skywalker, Darth Vader, Rey e Kylo Ren.





Novas histórias

Neste ano, o "May the 4th" também antecipa um novo filme de "Star Wars". "Han Solo: Uma história Star Wars" estreia no próximo dia 24 no Brasil e é o segundo longa da saga espacial que acontece fora das trilogias principais.

O filme conta a história do jovem mercenário Han Solo, agora vivido por Alden Ehrenreich no lugar de Harrison Ford, e de como ele conheceu personagens como Chewbacca e Lando Calrissian.

Dia da saga 'Star Wars' é celebrado por fãs no mundo inteiro. (Foto: Divulgação/Star Wars)



G1