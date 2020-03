O cantor Di Ferrero, 34, revelou neste domingo (22), através do Instagram, que teve um problema pulmonar após ter sido infectado pelo Covid-19, que intensificou uma complicações que ele já apresentava.

"Passando pra dizer que estou cada dia melhor! E me sentindo curando já! E esclarecer e tentar ajudar com as muitas mensagens. Tem cinco dias que acabei meu tratamento e que estou sem remédios. Tive um problema no pulmão, já tinha complicações antes e já estou bem melhor", afirmou.

Ele ainda afirmou que não ia compartilhar a medicação que tomou, pois cada caso necessita de uma avaliação médica específica.

"Como disse na live, não vou fazer o exame pra não tomar a vez de alguém que precise mais que eu nesse momento. Galera, muito importante se resguardar agora e só fazer o exame ser for realmente preciso. Vamos se cuidar e cuidar um do outro", acrescentou. "Desejo a todos muita calma e consciência social pra passamos juntos por essa".

Ele também prometeu fazer um vídeo ao vivo às 19h desta segunda-feira (23), para cantar para os fãs, incentivando que eles fiquem em casa.



Di Ferrero afirma ter tido complicação no pulmão após coronavírus. Foto: Instagram



No último dia 12, Di afirmou por meio de vídeos publicados nos stories que havia sido diagnosticado com coronavírus após ter sintomas de gripe. "Estava com um pouco de falta de ar, mas agora já estou bem", disse na época.

Folhapress