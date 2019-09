10 anos após agredir Rihanna, Chris Brown comenta foto da cantora

Na sexta-feira (20), Rihanna, 31, postou uma foto sensual em seu Instagram. Entre os comentários deixados na imagem compartilhada para promover a grife de lingerie da cantora, um se destacou: "eu quero ser a lâmpada", escrito pelo rapper Chris Brown, 30.



Para quem não lembra, o casal viveu um relacionamento conturbado há cerca de uma década. Após um ano de namoro, Brown agrediu violentamente Rihanna com socos, pontapés e mordidas. A agressão ocorrida em 2009 virou caso de polícia. Em abril do mesmo ano, ao ser indiciado, o cantor alegou inocência. Porém, dois meses depois, declarou-se culpado e pediu perdão à cantora por meio de um vídeo.

Alguns fãs da artista demonstraram irritação com a interação de Chris Brown. Apesar disso, o grande destaque ficou por conta da disponibilização na internet de imagens do desfile da marca de lingeries de Rihanna, ocorrido no último dia 10 de setembro durante a Semana de Moda de Nova York.

Conforme prometido, a Amazon Prime disponibilizou o desfile completo na plataforma. Além da abertura do evento feita pela própria Rihanna, outro ponto alto foi a diversidade física das modelos escolhidas para usar as peças, mostrando que a linha pode ser usada por qualquer mulher.

Folhapress