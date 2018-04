"Despacito" é hackeado e retirado do ar no YouTube

O YouTube sofreu um ataque hacker esta manhã, dia 10, e teve diversos vídeos retirados do ar. O caso mais notável foi do hit "Despacito", o mais assistido da história da plataforma, com 5 bilhões de visualizações. O vídeo de Luis Fonsi e com participação de Daddy Yanke foi retirado do ar e, em seu lugar, foi colocada uma foto da série "La Casa de Papel". Confira a imagem, divulgada pela BBC:

Foto: Reprodução/BBC

Vídeos de Shakira, Selena Gomez, Drake e Taylor Swift também foram vítimas de ataques hackers. A situação já estava normalizada às 9h da manhã, quando os vídeos foram disponibilizados novamente.

O YouTube emitiu uma declaração oficial: "Após notar atividade incomum em uma série de canais da Vevo, nós trabalhamos rapidamente com nossa parceira enquanto eles investigam a questão".

Omelete