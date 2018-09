Desatenta, Ivete quebra protocolo no The Voice Brasil e surpreende Leifert

O público sabe bem: Ivete Sangalo é o tempero que faz do The Voice Brasil o reality mais azeitado em exibição atualmente na TV. Sempre muito descontraída, sem se importar muito com gafes, a cantora vem mobilizando as redes sociais com uma coleção de pérolas. Depois de surpreender com um comentário muito sincero, ela voltou a quebrar o protocolo na edição de quinta (6) do programa.

Desta vez, o apresentador Tiago Leifert revelou que Ivete estava desatenta em um dos momentos cruciais da disputa e deu uma ‘cutucada’ nela. No sorteio de jurados para uma das batalhas, ele contou que a baiana decidiu quebrar o protocolo e usar o telefone celular. Para quê? A resposta fez sucesso na web.

– Ela tá no telefone, vou esperar ela sair – disse.

Surpresa com o comentário, Ivete disparou uma justificativa – novamente – muito sincera:

– Foi pra saber das crianças, meu filho!

– São muitas agora – completou Leifert.

– Se já comeu, se já acordou, se já falou ‘mamá’ – ela completou.

A reação de Ivete deu o que falar entre os espectadores. Confira alguns comentários:

