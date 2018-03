A festa "Havaí", que aconteceu entra a noite de sábado (10) e a madrugada deste domingo (11) fez jus ao tema romântico presente na decoração e trouxe pouco agito para a casa do "BBB18", mas foi cenário de muita pegação e longas conversas.

O show da dupla Anavitória abriu a comemoração e colocou os participantes no clima. Surpresos com a apresentação, os brothers dançaram bastante e logo foram atacar a mesa de comidas.

Gleici comemorou o seu retorno em grande estilo e aproveitou ao máximo cada minuto da festa. Logo no início, a acreana trocou beijos com Wagner e passou alguns minutos grudada no rapaz. Mais cedo, ele havia se declarado para ela e afirmado que nunca mais queria sair de perto da sister.

Quem também beijou muito durante boa parte da madrugada foi Paula. A mineira finalmente se rendeu às investidas de Breno e os dois protagonizaram a maior pegação na pista de dança, chamando a atenção de todos os confinados. Ana Clara observou tudo e fez cara de surpresa no começo, mas depois só se preocupou em dançar. A ruiva não trocou mais nenhuma palavra com a amiga após o beijo.

Antes de ficar com o goiano, Paula havia admitido para Gleici que tinha interesse nele e foi aconselhada pela amiga a conversar com a estudante de jornalismo, mas não seguiu a recomendação. Depois de ficar com o rapaz, ela chegou a falar para Ayrton que estava envergonhada com a situação, mas mesmo assim a confinada seguiu trocando carícias com o arquiteto e os dois esquentaram o edredom.

Já Kaysar e Patrícia, que vinham dividindo o cobertor nos últimos dias e até brincaram de casamento na festa "Axé", tiveram a primeira discussão séria. A cearense teve uma crise de choro e acusou o sírio de ter a deixado sozinha na comemoração e de ter flertado com as cantoras da dupla Anavitória. Enquanto conversavam na área externa da casa, o garçom se irritou e chegou a elevar o tom de voz para afirmar que a participante não sabia o que era a vida.

Quando parecia que tudo já estava resolvido, a funcionária pública voltou a reclamar e o brother perdeu ainda mais a paciência. No quarto submarino, o casal teve uma longa discussão e Kaysar pediu para a confinada dar um tempo porque ele queria se divertir. O atrito, no entanto, durou pouco tempo e os dois logo se entenderam e seguiram trocando beijos.

Além de discutir e se acertar com o sírio, Patrícia também ouviu desabafos de Viegas durante a festa. O brother explicou seu desentendimento com Wagner e afirmou ter ficado chateado com o colega. Os dois ainda conversaram sobre o paredão e a sister especulou dividir a berlinda com o músico.

Apesar de algumas danças e cantorias dos brothers ao longo da madrugada, a festa seguiu sem muita animação até o final. Ana Clara, Ayrton, Gleici, Wagner, Caruso, Viegas, Patrícia e Diego encerraram a comemoração e foram dormir em seguida.

Folhapress