Sem defeitos! Demi Lovato mostrou seu novo corte de cabelo para os internautas no Instagram. A cantora publicou vídeos e fotos do visual e fez uma comparação do antes e depois do cabelo.

"Novo cabelo, nova pessoa?", escreveu ela. Demi está longe dos palcos desde julho do ano passado, quando sofreu uma overdose. Agora, ela está focada em cuidar da saúde. Recentemente, Demi seguiu Caio Castro no Instagram e causou um alvoroço nas redes sociais.



Foto: Reprodução

Quem