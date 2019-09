Demi Lovato fala sobre celulite e corpo perfeito

A cantora e atriz norte-americana Demi Lovato , 27, resolveu publicar uma foto de biquíni no Instagram na qual mostra algumas celulites. A postagem foi proposital. Segundo ela, por mais que não esteja gostando do seu corpo atualmente, a imagem é importante para mostrar que é possível ser autêntica e inspirar as pessoas a se gostarem mais.

"Este é o meu maior medo. Uma foto minha de biquíni sem edição. E adivinhem: é celulite. Estou cansada de ter vergonha do meu corpo para que os outros pensem que eu sou a ideia do que é bonito, mas não sou", começou.





Para ela, a ideia agora é mostrar a sua vida real, sem publicações editadas e artificiais. "Isto é o que eu tenho. Quero que este novo capítulo da minha vida seja sobre ser autêntico com quem eu sou. Então, aqui estou eu, sem vergonha, sem medo e orgulhoso de possuir um corpo que lutou tanto e continuará a me surpreender quando eu der à luz um dia", destacou Demi, que já se envolveu com drogas e teve de se internar.

Para Demi, era estressante demais a rotina de ficar horas e horas fazendo exercícios e se privando de comer delícias como o bolo do próprio aniversário, celebrado no último dia 20 de agosto.

"Eu tinha pavor de bolo e estava infeliz em algumas merdas de dietas loucas. Enfim, eu me amo. E você também deveria se amar! Não estou muito feliz com minha aparência, mas aprecio isso e às vezes é o melhor que posso fazer", concluiu a artista, que prepara uma nova música e projetos para televisão. A cantora retorna agora com uma aparição especial na série "Will e Grace" da Netflix.

Folhapress