Demi Lovato comemora seis anos sóbria

Demi Lovato publicou em suas redes sociais uma mensagem de comemoração por mais um ano longe de problemas com álcool. Há seis anos, a cantora buscou ajuda quando se encontrou “no fundo do poço”, disse à revista People.

“Hoje é um dia especial para mim. Estou celebrando oficialmente seis anos de sobriedade. Boa parte da minha recuperação foi aprender a me amar e a devolver este amor”, disse Demi, de 25 anos.

Além de dizer “obrigado” à família, aos amigos e a clínica de reabilitação, em outra publicação Demi agradeceu aos fãs pelo suporte.

“Eu estou tão grata por todas estas mensagens me parabenizando pelos seis anos sóbria. Significa mais do que vocês imaginam. Muito obrigada”.

A cantora se apresentará no Rio de Janeiro no dia 21 de abril, no Jeunesse Arena.







