'Deixem ele ser feliz', diz Piovani sobre romance do ex com Anitta

A atriz e apresentadora Luana Piovani (42) usou as redes sociais na madrugada deste sábado (1º) para se manifestar, pela primeira vez, sobre o suposto namoro do ex-marido Pedro Scooby (30), com Anitta (26).



Em meio a postagens de fotos e vídeos em que aparece curtindo um dia de praia com os filhos, Piovani compartilhou um texto sobre a situação.

"Amores, sei que vocês acham que a vida da gente é novela e gostam de seguir, torcem, mas a minha não é não. Sou da real, lembram? Eu já peguei uns três caras depois que separei, o Pedro 'umas par'", escreveu.

"Então relaxem, deixem ele ser feliz que estou sendo também! Daqui a pouco ele volta para nos visitar e faremos mais um brinde pela vida ter nos juntado", concluiu.

Os rumores de que Anitta e Scooby estariam juntos surgiram quando os dois foram flagrados juntos em uma festa em Bali, na Indonésia. Segundo informa o blog do Leo Dias, do UOL, a cantora e o surfista de fato estão namorando.

Piovani e Scooby anunciaram o término no casamento no início de março. Eles estavam casados desde 2013 e têm três filhos: Dom, 6, e os gêmeos Bem e Liz, 3.

Folhapress