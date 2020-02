Deborah Secco ousa no figurino como rainha de camarote

Deborah Secco, 40, parou o hotel Copacabana Palace nesta segunda-feira (3) ao chegar com um modelito ousado para sua nomeação como rainha do Camarote Allegria, um dos espaços VIPs do Carnaval da Marquês de Sapucaí, no Rio. No ano passado, a atriz ocupou o mesmo posto no camarote, cujo ingresso chega a custar R$ 2.290.

Protegida com tapa-sexo, a atriz apareceu com um vestido dourado totalmente aberto nas laterais, mostrando parte dos seios e das coxas. Não houve quem não comentasse sobre a beleza física de Secco, que disse estar sem tempo para malhar e que não faz dieta.

"Eu consegui malhar no fim do ano passado, em outubro, quando comecei a gravar a novela ['Salve-se Quem Puder', da Globo, em que interpreta a personagem Alexia]. Eu ia para a academia duas vezes por semana, mas agora já ficou tudo estragado de novo. Estou trabalhando muito, então fica realmente difícil manter essa rotina", afirma ela.

Tratamentos estéticos também não estão entre as prioridades da atriz, que brinca: "Não gosto e não faço, mas deveria dizer que gosto, né (risos)".

Secco diz que ama o Carnaval e que não costuma ficar nervosa no papel de rainha de camarote.

"Como este não é de fato o meu ofício, não costumo sentir ansiedade. Acho que só fico nervosa para atuar mesmo. De resto eu faço meio brincando", conta.

Ela fala também sobre as musas da sua vida: "Pensando em Carnaval, minhas musas foram Monique Evans e depois a Luma de Oliveira. Elas marcaram a minha vida. Eu as acompanhava desde quando ainda nem pensava em estar neste lugar".

Sabrina Sato, 38, e Juliana Paes, 40, também foram citadas como referências: "Pensando no hoje, a Sabrina é uma grande musa. Ela é um acontecimento. Maravilhosa", elogia.

"A Ju é uma musa para mim não só no Carnaval, mas na vida. Ela é linda e está sempre de bem com a vida. São pessoas que admiro muito."

Bailarina formada, Secco garante que não tem medo de arriscar no samba e diz que não fica cansada de usar salto alto por muito tempo: "Quando fui madrinha de bateria eu fiz aula de samba. Melhor sambar no saltão do que na sapatilha de ponta, né? (risos)"

Com os cabelos compridos e ruivos para dar vida a Alexia, Deborah Secco faz as contas: esta é a sexta vez que ela muda de visual desde o ano passado. Sincera, a atriz afirma que preferia os fios curtinhos. Quando foi rainha do Camarote Allegria em 2019, ela exibia um corte joãozinho platinado.

"Não gosto do cabelo assim, grande. Fica pesado, dá calor. Prefiro cabelo curto. Mas também não reluto. Entendi que minha profissão é isso: ser pessoas que não sou. Então eu me acostumo."

Com a agenda lotada de compromissos, ela diz que não sobra tempo para ir ao salão de beleza com muita frequência, por isso cuida dos fios em casa mesmo.

"Eu tenho uma linha de produtos que me patrocina e que estou apaixonada. Tem produtos maravilhosos. Eles me ajudam muito. Tenho produto que uso em todas as lavagens para manter a tonalidade do vermelho. Por enquanto eu trato em casa e só vou ao salão para pintar."

Quem adorou o novo visual de Secco foi Maria Flor, 4, fruto de seu casamento com o ator Hugo Moura, 29, com quem está há cinco anos. "Ela gosta muito. Acha mais bonito."

Já o maridão está no time dos curtinhos: "Mas tudo bem, também não sou muito fã desse cabelo que ele está usando para Malhação. A gente vai se acostumando", pondera a atriz.

Moura está no ar na atual temporada da novela teen da Globo como o professor de luta Daniel.

Em entrevista à Folha de S.Paulo em maio de 2019, o ator afirmou que é bastante crítico com o próprio trabalho e que não se intimida por ser casado com Deborah Secco. "Se as pessoas precisam que eu prove que realmente estou empenhado em ser um bom ator, então vamos provar, vamos cair para dentro [...] Esse estigma é muito forte, mas uso isso como impulso e não como âncora", disse.

Secco afirma que do primeiro capítulo da trama, exibido em abril de 2019, até hoje, o crescimento de Moura foi imensurável.

"Acho que o Hugo fez um excelente trabalho. Além de ser um cara com uma personalidade admirável -tudo o que eu quero ser um dia-, ele é muito determinado, estudioso e humilde. Tenho muito orgulho do Hugo como ator."

A veterana diz ainda que ele também lhe dá feedbacks sobre seu trabalho. "Quem vê de fora pode, independentemente de ter mais ou menos experiência do que você, vê melhor. E nada melhor do que ouvir uma pessoa que você sabe que te ama. Você sabe o quão sincero e cheio de amor é aquele comentário."

Folhapress