Deborah Secco diz que perdeu dinheiro fazendo 'Bruna Surfistinha'

Deborah Secco, 39, revelou que teve prejuízo financeiro com o filme "Bruna Surfistinha" (2011), no qual interpreta a protagonista que dá nome ao longa.

A atriz contou ao programa TV Fama, da RedeTV, que colocou dinheiro de seu próprio bolso para concluir as filmagens, mas o lucro final destoou do esperado.

"Não tinha dinheiro para filmar, então eu falei: 'Quanto é para mais essa semana?'. E banquei a minha semana, virei sócia do filme", disse. "Banquei o filme e a gente não teve lucro. Foi um filme diferente do que todo mundo fala. Leio sempre na internet: 'Nossa, ela deve estar ganhando muito dinheiro' [...] mas, no final das contas, eu perdi dinheiro".

Apesar do prejuízo, a atriz diz que o filme foi importante para seu crescimento profissional. "Valeu muito a pena porque ganhei muito em realização artística e crescimento de imagem. Talvez ali, naquele momento, eu não tivesse noção do investimento que estava fazendo, não sabia que estava investindo nessa revolução da minha carreira de atriz".

Secco não faz novelas desde "Segundo Sol" (2018), mas estará em "Salve-se Quem Puder" (Globo), que tem estreia prevista para 2020. Recentemente, ela também se tornou sócia do aplicativo de beleza Singu, explorando seu lado de empresária.

FolhapressIthyara BorgesSandy Swamy