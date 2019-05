Deborah Secco brinca que Jennifer Lopez copiou seu look para o Met Gala

O Met Gala, considerado o "Oscar da moda", que aconteceu na última segunda-feira (6), em Nova York, segue rendendo assunto até agora! Desta vez, foi Deborah Secco quem relembrou o evento, que reuniu um timaço de famosos com looks de cair o queixo.





Deborah Secco e Jennifer Lopez (Foto: Reprodução/Instagram)



Em seu Instagram Stories, Deborah relembrou um look do Carnaval deste ano - decotadíssimo de franjas dourado, com direito a peruca combinando - para brincar que inspirou ninguém menos que a a atriz e cantora Jennifer Lopez, que apostou em um visual similar, porém prateado.

"Gringos copiando brasileiros", escreveu Deborah, bem-humorada, com direito a GIF de risada e tudo.

Quem