Débora Nascimento se posiciona após rumor envolvendo Gio Ewbank

Débora Nascimento usou o Instagram Stories para se posicionar nesta sexta-feira (21) após uma declaração polêmica sobre Giovanna Ewbank ser atribuída a ela. De acordo com o colunista Leo Dias, do programa "Fofocalizando", no SBT, a atriz da novela "Verão 90" afirmou que não queria ser a "Ewbank de 2019" para amigos. Segundo ele, a comparação foi feita diante da decisão de não se reconciliar com o ex-marido, José Loreto, uma vez que a mulher de Bruno Gagliasso retomou o casamento após uma polêmica no passado. Em suas redes sociais, a Gisela da trama das sete negou ter dito tal frase. "Parem de inventar mentiras. É machista, irresponsável e nociva essa tentativa de transformar mulheres em rivais", escreveu.







Foto: Reprodução/Instagram

Ator foi visto aos beijos em festa

No domingo (16), Loreto marcou presença no evento "Sunset do Pato", na Lagoa, zona Sul do Rio de Janeiro, e trocou beijos com uma jovem no fim da noite. Após as 21h, o ator, de férias desde o fim de "O Sétimo Guardião", foi visto próximo a um grupo de garotas na festa. Aproximadamente duas horas depois, ele e uma das moças estavam em clima de romance na pista de dança. No sábado (15), ele e a filha, Bella, fruto de seu casamento com Débora Nascimento, protagonizaram momento fofo na web: abraçados e sorridentes, eles foram clicados sujos de tinta. "Sábado pintando o sete", postou o ator.

'Não é um homem que nos define', disse artista

Em participação recente no "Altas Horas", Débora comentou, sem entrar em detalhes, o momento conturbado da separação. "Eu tô ótima, to feliz! Não podemos deixar que nada nos defina. Não é um homem que nos define, não é um relacionamento que nos define, não é a nossa profissão que nos define", ponderou a artista no início da atração. Depois, ela completou: "Recentemente uma coisa super íntima minha, uma situação, veio a público e você tem que passar por isso e entender que as coisas acontecem na vida e na verdade 10% são porque as coisas acontecem e 90% é o que você faz com elas. Então isso também não pode te definir. O que te define é o que você leva pra vida, é o que você é dentro de você. E eu levo a felicidade".

Amamentação é exaltada por atriz

Em publicação recente, a global mostrou um momento com a filha considerado prazeroso pelas duas. "Amamentar. Ela ama. Eu amo", legendou na foto com a menina no colo. Em entrevista anterior, Débora ponderou sobre o crescimento da bebê: "Agora que ela está com um aninho já consigo entender que existe meu tempo como mulher também, não apenas como mãe. Tenho meu tempo de sair com as minhas amigas, de ficar sozinha e depois volto para ela completa, preenchida e feliz".

