Débora Nascimento engata namoro com o ator João Vicente de Castro

A atriz Débora Nascimento, 34, parece ter superado a fase de boatos e torcidas para que reatasse o casamento com o ex-marido, o ator José Loreto, 35, e estaria agora engatando um novo romance com o também ator José Vicente de Castro, 36. A informação é do jornal Extra. Procurada, a assessoria da atriz ainda não comentou a notícia.



Segundo a publicação, o novo casal já tinha sido visto junto no aniversário da diretora Maria de Médicis, que aconteceu no fim de maio, no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. O ator, no entanto, não teria a intenção de tornar essa relação pública tão depressa, pra evitar envolvimento no conturbado divórcio da atriz.

Débora e Loreto anunciaram a separação em fevereiro, após três anos casados. Depois do anúncio, houve especulações de que o rompimento teria sido provocado pelo envolvimento do ator com a atriz Marina Ruy Barbosa, 24, com quem ele contracenou em "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018-2019). O relacionamento, no entanto, foi desmentido.

Recentemente, Nascimento afirmou no programa Altas Horas (Globo) que teve a vida particular exposta. "Uma coisa super íntima veio a público, e você tem passar por isso e entender que as coisas acontecem. O que te define é o que você leva para a vida. E eu levo a felicidade", disse ela, que é mãe de Bela, 1, filha de seu relacionamento com Loreto.

Já João Vicente de Castro namorou com a atriz e cantora Cleo, 36, e com a apresentadora Sabrina Sato, 38. Ele esteve no ar recentemente na novela "Espelho da Vida" (Globo, 2018) e fez parte das dublagens da animação "Angry Birds 2: O Filme", que deve chegar aos cinemas brasileiros em outubro deste ano.

Folhapress