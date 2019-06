Débora Nascimento completou nesta segunda-feira (17) mais um ano de vida. Celebrando os 34 anos, a atriz usou o Insta Stories para compartilhar um clique de uma imagem com uma frase em inglês: “Qual seu presente, ele perguntou. Eu transformei minha dor em poder, disse ela”.



Foto: Reprodução/ Instagram



E parece que a artista não fez questão de acordar cedo no seu aniversário! Por volta das 11h30, Débora divulgou um vídeo na qual aparece coando o café e escreveu: “Oi, novo ciclo”.

Famosos como Thaila Ayala, Isis Valverde e Fiorella Matheis fizeram uma homenagem em suas redes sociais para comemorar a nova fase da morena. “Parabéns mozão”, escreveu Isis nos Stories.

Ano tumultuado

O último ano de Débora foi agitado, incluindo uma polêmica separação de José Loreto, com quem ela tem uma filha, Bella. O rompimento do casal gerou especulações que envolveram outros nomes famosos como Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Após Débora ser vista com um anel muito parecido com sua aliança de casamento com Loreto, levantou suspeitas de que os dois teriam voltado.

Para reforçar ainda mais os rumores, um funcionário de uma floricultura no Rio de Janeiro chamou atenção ao compartilhar em sua conta do Instagram uma foto com Débora Nascimento e José Loreto, e afirmou em resposta ao comentário de uma seguidora que os dois estavam juntos na loja. "Sou fã dele, nem ligo para as polêmicas!”, escreveu uma seguidora do rapaz. Foi aí que o funcionário deixou escapar: "Também não, estava com a esposa aqui! Depois você vai conferir!".

O mistério permanece, será que a Débora vai comemorar seus 34 anos ao lado de Loreto? Fica a pergunta…

