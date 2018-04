Deadpool veste uniforme rosa em campanha contra o câncer; confira o vídeo

Deadpool vestiu o uniforme rosa! O anti-herói gravou um vídeo para ajudar a Americcan Cancer Society (Omeze), a arrecadar fundos contra o câncer. A campanha foi nomeada de "Fuck Cancer". O vídeo foi disponibilizado no Youtube, no canal oficial da 20th Century Fox, produtora dos filmes do Deadpool .

Ryan Reynolds, ator que interpreta o personagem nos cinemas, divulgou o vídeo em suas redes sociais com a legenda "Tuth is, I love @pink - unconditionally. 💖 ( A verdade é que eu amo rosa incondicionalmente)".



Confira o vídeo:





O segundo filme do mercenário tagarela estreia dia de 17 de maio. Na sequência, Ryan Reynolds volta ao papel principal, Zazie Beetz faz Dominó e Josh Brolin será o Cable. Deadpool 2 tem roteiro de Drew Goddard (Perdido em Marte, Cloverfield, Demolidor da Netflix), mas os roteiristas do original Rhett Reese e Paul Wernick continuaram envolvidos no projeto.

Da Redação