Deadpool terá trilha sonora original proibida para menores de 18 anos

A trilha sonora original de Deadpool 2, assinada por Tyler Bates, recebeu um adesivo de classificação indicativa para maiores de 18 anos. É a primeira vez que a trilha feita para um filme recebe essa sinalização para os pais. Confira a imagem:(via Billboard)

A famosa etiqueta em preto e branco escrito "advisory parental: explicit content" já esteve em todos os outros gêneros musicais, de álbuns de rap a gravações de stand-up. Bates considera que o novo trabalho ter sido o primeiro do tipo a conquistar a marcação é “um título de honra, honestamente falando”.

Foto: Divulgação/20th Century Fox

Não é difícil entender o motivo da classificação. O álbum conta com 22 faixas com títulos como "Holy S*** Balls" ("Santo chupador de bolas") e "You Can't Stop This Mother F*****" ("Você não pode parar esse filho da p*ta") - essa última, que é inclusive a faixa favorita de Bates, é uma canção com presença de orquestra enquanto um coro entoa os versos: "Você não pode pará-lo / Ele é um rolo compressor / Você não pode parar esse filho da p*ta".

Bates, cujos trabalhos incluem os filmes Guardiões da Galáxia e o próprio Atômica, dirigido por David Leitch assim como Deadpool 2, diz que sempre busca "criar algo em que todos os envolvidos, principalmentee o diretor, se sintam envolvidos e que se tornem parte das memórias de suas vidas e carreiras".

Na sequência cinematográfica, Ryan Reynolds volta ao papel principal, Zazie Beetz faz Dominó e Josh Brolin será o Cable. Deadpool 2 tem roteiro de Drew Goddard (Perdido em Marte, Cloverfield, Demolidor da Netflix), mas os roteiristas do original Rhett Reese e Paul Wernick continuaram envolvidos no projeto. Deadpool 2 estreia em 17 de maio.

