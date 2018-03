Deadpool | Série animada do FX não vai mais acontecer

A série animada de Deadpool que estava em desenvolvimento entre a Marvel e o FX com a participação de Donald Glover não vai mais acontecer. O motivo alegado são diferenças criativas, segundo o FX - que continua trabalhando com a Marvel TV em Legion, cuja segunda temporada começa em 2 de abril.

Com 10 episódios, a primeira temporada estava sendo desenvolvida por Donald Glover e o irmão dele, Stephen; os dois desenvolveram juntos a série de TV Atlanta no FX. É possível que a Marvel ainda continue desenvolvendo uma série de Deadpool com novos roteiristas, mas por enquanto não há nada confirmado.

Foto: Divulgação/20th Century Fox



Enquanto isso, Deadpool 2, que tem direção de David Leitch, estreia em 17 de maio.

Omelete