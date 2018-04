Deadpool mostra carta de rejeição para ser um dos Vingadores

O ator canadense Ryan Reynolds deu parabéns neste domingo (29) ao elenco do filme "Vingadores: Guerra infinita", que bateu recorde no fim de semana de estreia nos Estados Unidos, mas não perdeu a chance de fazer piada.



Ryan Reynolds em cena de 'Deadpool' (Foto: Divulgação)



Intérprete do herói Deadpool, que não está na franquia, Reynolds compartilhou uma falsa carta em que seu personagem é rejeitado por Tony Stark, o Homem de Ferro.

Com data de 14 de abril de 2012 a mensagem é uma resposta a um pedido que o próprio Deadpool teria enviado. (Foto: Reprodução/Instagram)



Com data de 14 de abril de 2012 a mensagem é uma resposta a um pedido que o próprio Deadpool teria enviado e com o seguinte assunto: "Entrar para os Vingadores". A reposta é breve: "Não. Absolutamente, não. Vai encher o saco do Professor Xavier. Não. Sinceramente, Tony Stark".

O post de Reynolds do Twitter também tem o estilo irônico de Deadpool: "De um cara que nunca sabe quando desistir, fico feliz por vocês nunca terem feito isso. Parabens. #Vingadores".

Apesar de ter sido criado pela Marvel, o personagem Deadpool – e todos os mutantes, como os X-Men, caso do Professor Xavier – tiveram seus direitos nos cinemas comprados pela 20th Century Fox.

O primeiro "Deadpool", lançado em 2016, arrecadou US$ 783 milhões no mundo todo. "Deadpool 2" estreia em 17 de maio, novamente com Reynolds na pele do protagonista.

G1