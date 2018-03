Deadpool 2 ganha novo trailer com cenas inéditas

A Fox Films liberou na manhã desta quinta-feira (22), o novo trailer de Deadpool 2. Com dois minutos e 39 segundos, o vídeo mostra cenas inéditas do longa, que estreia no Brasil dia 17 de maio deste ano. Para a surpresa dos fãs, Terry James, conhecido por interpretar Julius (Todo mundo Odeia o Chris), foi confirmado no elenco e no novo trailer é possível vê-lo em ação ao lado do anti-herói.



Ryan Reynolds interpreta o anti-herói Deadpool. Foto: Reprodução/Youtube

Dirigido por David Leitch, o filme conta com Ryan Reynolds (Wade/Deadpool), a brasileira Morena Baccari (Vanessa), Josh Brolin (Cable), Zazie Beetz (Dominó) dentre outros. Deadpool 2 tem roteiro de Drew Goddard (Perdido em Marte, Cloverfield, Demolidor da Netflix), mas os roteiristas do original Rhett Reese e Paul Wernick continuaram envolvidos no projeto.

Confira o trailer:





Da redação