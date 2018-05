Deadpool 2 | Classificação indicativa no Brasil é alterada para 16 anos

A Fox confirmou por meio de sua conta oficial no Twitter que Deadpool 2 teve sua classificação indicativa alterada no Brasil para 16 anos. Lembrando que o primeiro filme teve a mesma classificação indicativa no país. "Eu disse que era um filme de família", publicou a produtora.

Anteriormente, o Ministério da Justiça tinha divulgado que o filme era apenas para maiores de 18 anos, o que gerou polêmica entre os fãs. Várias redes de cinema, como Cinépolis, Cinemark e Playarte, orientaram que os jovens poderiam pedir reembolso, caso tivessem comprado as entradas antes.



Foto: Divulgação

Omelete